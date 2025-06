Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) BAB 8 Tunnel Gruibingen - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ulm (ots)

Am Samstagmittag kam es im Tunnel Gruibingen zu einem Auffahrunfall, welcher mehrere verletzte Personen und erheblichen Sachschaden zur Folge hatte. Ein 26-jährer Ford-Fahrer übersah aus Unachtsamkeit den vor ihm stockenden Verkehr und fuhr in der Folge auf einen VW auf. Aufgrund der noch hohen Geschwindigkeit des Fords, wurden insgesamt vier Fahrzeuge ineinandergeschoben. An den somit fünf beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 70 000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt 16 Personen, von welchen fünf leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Bergung der Fahrzeuge war die BAB 8 über einen Zeitraum von 90 Minuten komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich zweitweise auf eine Strecke von ca. 8km bis kurz nach der AS Aichelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell