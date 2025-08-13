Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußball-Fan-Shirt geraubt - Polizei sucht Zeugen

Heldrungen (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in Heldrungen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 18-Jähriger war mit seinen zwei Begleitern gegen 21 Uhr im Bereich des Weges, welcher um die Wasserburg führt, unterwegs. Plötzlich wurde er durch zwei bislang unbekannte Personen angesprochen und aufgefordert, sein Fan-Shirt auszuziehen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, zogen die Unbekannten das T-Shirt gewaltsam aus und entwendeten dieses. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Sein 17-Jähriger Begleiter wurde durch die Unbekannten in einen Graben gestoßen, blieb aber unverletzt. Eine 17-Jährige Begleiterin fiel durch das Gerangel zu Boden und erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die beiden Täter flüchteten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen die beiden unbekannten Täter eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise auf die Tat aufmerksam wurden oder Angaben zu den zwei Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0209347

