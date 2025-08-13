Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Aufgefahren - Mopedfahrerin verletzt
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Eine Renault-Fahrerin befuhr am Dienstag die Petristraße in Richtung Holzweg. Aufgrund des dichten Verkehrs kam es zu einer leichten Staubildung und die Fahrerin musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine nachfolgende Simson-Fahrerin gegen 15.15 Uhr nicht rechtzeitig und fuhr dem Auto auf. Die Mopedfahrerin wurde in der Folge des Unfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
