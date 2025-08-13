PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren - Mopedfahrerin verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine Renault-Fahrerin befuhr am Dienstag die Petristraße in Richtung Holzweg. Aufgrund des dichten Verkehrs kam es zu einer leichten Staubildung und die Fahrerin musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine nachfolgende Simson-Fahrerin gegen 15.15 Uhr nicht rechtzeitig und fuhr dem Auto auf. Die Mopedfahrerin wurde in der Folge des Unfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

