Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Simson-Fahrer bei Kollision mit Wildtier verletzt
Ellrich (ots)
In der vergangenen Nacht war der Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 3.15 Uhr auf der Straße zwischen Ellrich und Sülzhayn unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Der 17 Jahre alte Simson-Fahrer konnte eine Kollision mit dem Wildtier nicht mehr verhindern und stürzte. Er wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden.
