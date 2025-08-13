Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verursacher eines "Parkplatz-Remplers" geflüchtet

Nordhausen (ots)

Die Nordhäuser Polizei ermittelt seit Mittwochmorgen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Fahrer eines BMW hatte sein Fahrzeug gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Darrweg abgestellt. Als er nur etwa eine viertel Stunde später zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte der Autofahrer unfallbedingte Schäden an dem BMW fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen.

Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0209701

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell