PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verursacher eines "Parkplatz-Remplers" geflüchtet

Nordhausen (ots)

Die Nordhäuser Polizei ermittelt seit Mittwochmorgen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Fahrer eines BMW hatte sein Fahrzeug gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Darrweg abgestellt. Als er nur etwa eine viertel Stunde später zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte der Autofahrer unfallbedingte Schäden an dem BMW fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen.

Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0209701

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:51

    LPI-NDH: Simson-Fahrer bei Kollision mit Wildtier verletzt

    Ellrich (ots) - In der vergangenen Nacht war der Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 3.15 Uhr auf der Straße zwischen Ellrich und Sülzhayn unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Der 17 Jahre alte Simson-Fahrer konnte eine Kollision mit dem Wildtier nicht mehr verhindern und stürzte. Er wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:50

    LPI-NDH: Brand auf Firmengelände

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Brand auf einem Firmengelände im Gasometerweg. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet eine Holzpalette in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein in unmittelbarer Nähe stehender Lkw in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem geriet durch die Hitzeeinwirkung eine Holzunterkonstruktion der Wand einer Lagerhalle in Brand. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Vor ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:49

    LPI-NDH: Fußball-Fan-Shirt geraubt - Polizei sucht Zeugen

    Heldrungen (ots) - Nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in Heldrungen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 18-Jähriger war mit seinen zwei Begleitern gegen 21 Uhr im Bereich des Weges, welcher um die Wasserburg führt, unterwegs. Plötzlich wurde er durch zwei bislang unbekannte Personen angesprochen und aufgefordert, sein Fan-Shirt auszuziehen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, zogen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren