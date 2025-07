POL-WAF: Ahlen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Über 50 Behältnisse mit unbekannten Flüssigkeiten gefunden

Warendorf (ots) - Die Sprechstunde des Bezirksdienstes in Neubeckum fällt am kommenden Montag, 07.07.2025, aus. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die örtliche Polizeiwache oder an den Notruf der Polizei 110. Kreispolizeibehörde Warendorf - Wache Beckum Kettelerstraße 8 59269 Beckum Rückfragen zur ...

