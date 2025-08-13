Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Bollstedt (ots)

Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf einer Baustelle an der Ortsumfahrung Mühlhausen bei Bollstedt ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis. Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 5.50 Uhr, entfernten die Unbekannten mehrere Batterien von Baufahrzeugen gewaltsam und entwendeten diese. Abgesehen hatten es die Diebe außerdem auf Kraftstoff und diverse Kabel. Der Wert des Beuteguts beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0209466

