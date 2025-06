Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

Hardegsen, Bundesstraße 241, Samstag, 07.06.2025, 07:05 Uhr

NORTHEIM (fm) - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Samstag gegen 07:05 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Moringen mit ihrem Pkw die Bundesstraße 241 aus Hardegsen kommend in Fahrtrichtung Lutterhausen. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw ins Schleudern und stieß gegen eine Schutzplanke. Die Frau aus Moringen wurde zwecks weiterer medizinischer Versorgung mittels Rettungswagen dem Klinikum der Universitätsmedizin Göttingen zugeführt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden, welcher auf 2.500 Euro geschätzt wird.

