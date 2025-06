POL-NOM: Einbruch in das Waldschwimmbad in Düderode

Uslar (ots) - Uslar (reu.) 37170 Uslar, Ladestraße, Fr., 06.06.2025, 18:00 Uhr - Sa., 07.06.2025, 09:50 Uhr. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter durch Einschlagen der Fensterscheibe der Eingangstür in einen holzbearbeitenden Betrieb in der Ladestraße in Uslar ein und entwendeten einen Werkzeugkoffer der Marke Strauss. Die Polizei Uslar ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und bittet um ihre ...

mehr