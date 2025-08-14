Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feldbrand

Kella (ots)

Ein Feldbrand rief am Mittwoch die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Gegen 17.15 Uhr brannten etwa 100 Quadratmeter eines Weizenfeldes entlang der Kreisstraße 128 zwischen Kella und Pfaffschwende. Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein. Hierzu werden Zeugen gesucht, die sich zur Ereigniszeit im Bereich des Brandortes aufhielten und Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Können Sie Hinweise geben, so kontaktieren sie bitte die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen: 0210188

