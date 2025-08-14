Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoreifen beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Bockelnhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten den Autoreifen eines Volkswagen am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 14.45 Uhr. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte in der Bockelnhagener Straße geparkt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro am Fahrzeug.

Können Sie Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Tätern geben? So kontaktieren Sie bitte die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen: 0210273

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell