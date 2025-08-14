PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoreifen beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Bockelnhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten den Autoreifen eines Volkswagen am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 14.45 Uhr. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte in der Bockelnhagener Straße geparkt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro am Fahrzeug.

Können Sie Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Tätern geben? So kontaktieren Sie bitte die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen: 0210273

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:35

    LPI-NDH: Radfahrerin nach Kollision geflüchtet - Zeugen gesucht!

    Mühlhausen (ots) - Mit ihrem E-Bike befuhr eine Radfahrerin am Mittwoch die Menteröder Straße aus Richtung Forstbergstraße kommend in Richtung eines Garagenkomplexes. Dabei kollidierte die Frau gegen 22 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Überdachung von Mülltonnen und beschädigte diese hierbei. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:30

    LPI-NDH: Diebe haben Anhänger im Visier - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, versuchten Unbekannte den an ein Fahrzeug angehängten Anhänger eines Vereins in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu entwenden. Da der Anhänger jedoch entsprechend gesichert war, scheiterten der oder die Diebe. Allerdings beschädigten die Unbekannten im Rahmen der Tathandlung einen Pkw. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren