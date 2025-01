Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße, REWE Markt, Raub mit Schusswaffe

Coesfeld (ots)

Gegen 21 Uhr betrat ein bislang unbekannter männlicher maskierter Täter den REWE Supermarkt an der Bilholtstraße in Olfen und begab sich direkt in den Kassenbereich. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Mitarbeiterin auf vom Kassenbereich zurückzutreten. Der Täter griff in die geöffnete Kasse und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend verließ der Täter das Supermarktgelände zu Fuß in unbekannte Richtung. Unter Hinzuziehung eines Hubschraubers wurde der Bereich abgesucht. Die Suche verlief bislang negativ. Täterbeschreibung: männlich, ca. 1,80-1,90 m, schlanke Statur, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarzer Rucksack Hinweise bitte an die Polizei Lüdinghausen unter 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell