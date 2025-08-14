PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Heringen (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Mittwochabend den Berbislebener Weg. In einer Kurve verlor der 50-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer und seine Mitfahrer wurden vor Ort medizinisch untersucht; sie blieben allesamt unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

