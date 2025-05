Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingeschlafen und von Fahrbahn abgekommen

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr eine 40-jährige Volvo-Fahrerin die Taubacher Straße, aus Richtung Weimar kommend. Aufgrund von Müdigkeit und folgendem Sekundenschlaf kam die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug kurz nach dem Ortsausgang Weimar nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Geländer inklusive Fundament eines Wasserdurchlasses und blieb im Straßengraben auf einer Fahrzeugseite liegen. Die Fahrerin konnte sich mit leichten Verletzungen selbst aus dem Pkw befreien. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug wurde auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden am Geländer des Wassserdurchlaufes beträgt etwa 1000 Euro.

