Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Spaziergang beschädigte Seitenscheibe vorgefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bobeck: Um in einem Waldstück zwischen Bad Klosterlausnitz und Schöngleina dem Alltagsstress kurzzeitig zu entkommen, stellte ein Mann seinen Pkw auf einem Parkplatz an der dortigen Landesstraße ab. Als er nach wenigen Stunden gegen 18:00 Uhr am vergangenen Sonntag zum Fahrzeug zurück kam, musste er zwei eingeschlagene Scheiben daran feststellen. Unbekannte drangen gewaltsam in den Pkw ein, fanden jedoch kein Beutegut vor. Mit dem entsprechenden Schaden ist der Geschädigte ohne Erholungseffekt wieder nach Hause gefahren.

