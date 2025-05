Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Langfinger entkommen unerkannt

Jena (ots)

Durch Zeugen wurden am Sonntagabend auf dem Eichplatz zwei Männer beobachtet, die in einer Umhängetasche wühlten und diese anschließend in einen Busch warfen. Die Tasche konnte die Polizei auffinden, in der sich auch Ausweisdokumente befanden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Tasche aus einem Pkw im Nahbereich gestohlen und daraus Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet worden ist. Die Umhängetasche samt Ausweise konnte dem 46-jährigen Geschädigte wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen zum Diebstahlsdelikt dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell