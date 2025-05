Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Portemonnaie aus Fahrzeug gestohlen

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag musste eine 47-Jährige feststellen, dass sich ein unbekannter Täter an ihrem PKW zuschaffen machte. Diesen hatte die Frau und ihr Ehemann im Hufelandweg abgestellt. Dabei zerstörte der unbekannte Täter im Tatzeitraum von 14:15 Uhr bis 15:55 Uhr die rechte Fahrzeugscheibe, griff in den Fahrzeuginnenraum und klaute die Handtasche der Frau sowie ihr Portemonnaie daraus. Mit einer darin befindlichen Bankkarte hob er fortfolgend 1000,00 Euro ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Hinweise zum Tatgeschehen oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641/810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell