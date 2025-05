Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund beißt Mann im Treppenhaus

Jena (ots)

Am frühen Samstagnachmittag sorgte ein Hund der Rasse Dogo Argentino in der Richard-Sorge-Straße für Aufsehen: nachdem das Tier scheinbar selbständig die Wohnungstür öffnete, tobte er im Treppenhaus aggressiv umher. Als ein 18-Jähriger Anwohner das Treppenhaus betrat, schien der Hund nicht allzu gut auf die Begegnung zu reagieren. Der junge Mann wurde von dem Tier in der weiteren Folge ins Bein gebissen. Der 18-Jährige konnte aus dem Treppenhaus flüchten und rief umgehend die Polizei. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Hund ohne weiteren Schaden zurück in seine Wohnung treiben. Der Hundebesitzer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der 18-Jährige blieb leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell