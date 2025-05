Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomaten aufgesprengt

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein aufgesprengter Zigarettenautomat in Hopfgarten festgestellt. Auf unbekannte Weise wurde eine Explosion herbeigeführt, in dessen Folge der Automat leicht aufgewölbt wurde. Durch diese Wölbung konnte Zugriff auf den Inhalt erlangt werden. Ob Zigarettenschachteln oder Bargeld entwendet wurde, ist derzeit unbekannt. Knapp 20 Schachteln waren noch im Automaten, die sichergestellt wurden. Laut Aussagen der Anwohner konnte kurz vor 03:00 Uhr ein Knallgeräusch wahrgenommen werden. Man nahm allerdings an, dass es sich dabei um einen Böller oder ähnliches gehandelt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht hat wird gebeten sich telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

