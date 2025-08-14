Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Batterien in Flammen

Großfurra (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochnachmittag zum Gelände eines Autohauses in der Schachtstraße aus. Dort hatte sich, ersten Ermittlungen zufolge aufgrund eines technischen Defektes, eine Batterie entzündet. Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand und konnte diesen mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Mehrere Menschen wurden vor Ort vorsorglich medizinisch untersucht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Batterien sowie durch Verrußung entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

