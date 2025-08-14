Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer stoßen zusammen - ein Beteiligter flüchtet

Esperstedt (ots)

auf dem Unstrut-Werra-Radweg bei Esperstedt ereignete sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam der derzeit unbekannte Fahrer eines E-Bikes zu Fall. Der 64-Jährige konnte dem Verunfallten nicht mehr ausweichen, stieß mit ihm zusammen und verletzte sich bei dem anschließenden Sturz. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung Bad Frankenhausen.

Der unbekannte Unfallbeteiligte wird wie folgt beschrieben:

- etwa 25 bis 35 Jahre alt - circa 180 cm groß - Vollbart - tätowiert - oberkörperfrei - kurze Hose - E-Mountainbike des Herstellers Cube (grau-braun-beige)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen Unfallflucht ein und bitten um Zeugenhinweise zu dem beschriebenen unbekannten Mann.

Aktenzeichen: 0210238

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell