Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer stoßen zusammen - ein Beteiligter flüchtet

Esperstedt (ots)

auf dem Unstrut-Werra-Radweg bei Esperstedt ereignete sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam der derzeit unbekannte Fahrer eines E-Bikes zu Fall. Der 64-Jährige konnte dem Verunfallten nicht mehr ausweichen, stieß mit ihm zusammen und verletzte sich bei dem anschließenden Sturz. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung Bad Frankenhausen.

Der unbekannte Unfallbeteiligte wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 25 bis 35 Jahre alt
   - circa 180 cm groß
   - Vollbart
   - tätowiert
   - oberkörperfrei
   - kurze Hose
   - E-Mountainbike des Herstellers Cube (grau-braun-beige)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen Unfallflucht ein und bitten um Zeugenhinweise zu dem beschriebenen unbekannten Mann.

Aktenzeichen: 0210238

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  14.08.2025 – 13:44

    LPI-NDH: Berauscht im Straßenverkehr

    Grabe (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unterzogen am Mittwoch gegen 20.10 Uhr einen Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle. Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille festgestellt. Anschließend wurde von dem 27-Jährigen in einem Klinikum eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen.

    mehr
  14.08.2025 – 10:43

    LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Heringen (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Mittwochabend den Berbislebener Weg. In einer Kurve verlor der 50-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer und seine Mitfahrer wurden vor Ort medizinisch untersucht; sie blieben allesamt unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

    mehr
  14.08.2025 – 10:41

    LPI-NDH: Batterien in Flammen

    Großfurra (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochnachmittag zum Gelände eines Autohauses in der Schachtstraße aus. Dort hatte sich, ersten Ermittlungen zufolge aufgrund eines technischen Defektes, eine Batterie entzündet. Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand und konnte diesen mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Mehrere Menschen wurden vor Ort vorsorglich medizinisch untersucht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Batterien sowie durch Verrußung

    mehr
