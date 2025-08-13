Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Haltern am See: Tödlicher Unfall auf Bossendorfer Damm - 2. Nachtragsmeldung
Recklinghausen (ots)
Auf dem Bossendorfer Damm hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein 80-jähriger Mann aus Dorsten ums Leben kam.
Eine 78-Jährige aus Dorsten wurde bei dem frontalen Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie gestern im Krankenhaus verstarb.
Das Fahrzeug einer Frau aus Bochum war aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Die Erstmeldung und die erste Nachtragsmeldung finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6093838
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6094374
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell