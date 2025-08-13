Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tödlicher Unfall auf Bossendorfer Damm - 2. Nachtragsmeldung

Recklinghausen (ots)

Auf dem Bossendorfer Damm hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein 80-jähriger Mann aus Dorsten ums Leben kam.

Eine 78-Jährige aus Dorsten wurde bei dem frontalen Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie gestern im Krankenhaus verstarb.

Das Fahrzeug einer Frau aus Bochum war aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Erstmeldung und die erste Nachtragsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6093838

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6094374

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell