Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auseinandersetzung im Bus

Recklinghausen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einem Bus wurden am Dienstagnachmittag mehrere Fahrgäste leicht verletzt. Gegen 13:20 Uhr kam es zwischen einer 14-Jährigen aus Recklinghausen und einem 33-Jährigen aus Recklinghausen zu einem Streit. Kurz darauf soll der Mann die Jugendliche geschlagen haben. Daraufhin soll ein 28-jähriger Recklinghäuser den 33-Jährigen angegriffen haben, worauf der wiederum ein Pfefferspray zog und damit sprühte. Der Bus, der auf der Bochumer Straße in Richtung Bahnhof unterwegs war, stoppte seine Fahrt. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzten. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gefahren. Gegen beide Männer leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

