Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzungen vor Lokal am Marienplatz

Warendorf (ots)

Als die Polizei am Sonntag, 27.7.2025 gegen 3.25 Uhr an einer Gaststätte in Höhe des Marienplatzes in Ahlen ankam, musste sie sich zunächst einmal einen Überblick verschaffen. Demnach soll ein 27-Jähriger einen 34-Jährigen zurückgehalten haben, als es es zu einem Streit kam. Der 34-Jährige versuchte sich loszureißen und zog ein unbekanntes Pfefferspray, welches er wahllos versprühte. Eine unbeteiligte 45-Jährige bekam Sprühnebel ab und wurde dadurch leicht verletzt. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und einem 23-Jährigen gegeben haben. Dieser 23-Jährige soll auch eine Auseinandersetzung mit anderen Personen gehabt haben. Darunter einem 21-Jährigen und einem 38-Jährigen. Dabei wurde das T-Shirt des 38-Jährigen beschädigt. Weitere Beteiligte waren geflüchtet, als die Polizei am Lokal eintraf. Die vor Ort festgestellten Personen kommen aus Ahlen. Wer welche Rolle spielte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Fakt ist, dass der aggressive und stark alkoholisierte 23-Jährige einen mehrfach ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgte. Damit verbrachte der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell