POL-WAF: Beckum. Unter Drogeneinfluss stehend E-Scooter gefahren

Warendorf (ots) - Am Samstag, 26.7.2025, 20.55 Uh kontrollierten Polizisten einen Kleinkraftradfahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum. Bei der Überprüfung des 50-Jährigen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Außerdem war der Beckumer alkoholisiert, so dass deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle ...

