POL-WAF: Oelde. Bekifft und unter Drogen stehend Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 26.7.2025, 15.20 Uhr hielten Polizisten eine Autofahrerin in Oelde, Zum Sundern an. Die 51-Jährige zeigte Betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen, so dass sie einen Drogenvortest durchführte. Dieser war positiv. Deshalb nahmen die Beamten die Oelderin mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

