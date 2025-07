Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Renitenten Mann in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstagabend (26.7.2025, 22.40 Uhr) nahmen Polizisten einen Mann in Beckum in Gewahrsam. Ein 23-Jähriger hatte zuvor beobachtet, wie der 31-Jährige auf dem Marktplatz einer Gruppe Kinder hinterherlief. Der Beckumer sprach den 31-Jährigen an und forderte ihn auf, das zu unterlassen. Daraufhin kam es zum Streit und der 31-Jährige versuchte den Jüngeren zu schlagen. Dann soll der 31-Jährige ein Klappmesser aus einer Hosentasche genommen und es aufgeklappt haben. Weiter soll er damit auf den Beckumer zu gerannt sein. Der Beckumer sei daraufhin geflüchtet, ebenso der Tatverdächtige. Die informierte Polizei fahndete nach dem 31-Jährigen und stellte diesen in der Nähe fest. Ein Messer hatte der Tatverdächtige nicht dabei. Da der 31-Jährige stark alkoholisiert und uneinsichtig war, nahmen ihn die Einsatzkräfte zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

