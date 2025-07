Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Telefonierender Autofahrer besitzt keinen Führerschein

Warendorf (ots)

Am Samstag, 26.7.2025, 10.40 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer, der auf der Dolberger Straße in Ahlen fuhr und mit seinem Handy in der Hand telefonierte. Die Überprüfung des 39-jährigen Ahleners ergab, dass er keinen gültigen Führerschein hat. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn und dem Halter ein, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und drohten die Sicherstellung der Autoschlüssel bei einer erneuten Fahrt mit dem Pkw an.

