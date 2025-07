POL-WAF: Ahlen. Anhängerkupplung riss vom Zufahrzeug ab - erheblicher Sachschaden

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Freitag, 25.7.2025 in Büroräume eines Holzhandels an der Beckumer Straße in Warendorf ein. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

