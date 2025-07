POL-WAF: Ahlen. Jugendlicher fuhr mit nicht zugelassenem Auto

Warendorf (ots) - Am Freitag, 25.7.2025, 7.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Stockpiper in Ahlen. Ein 25-jähriger Ahlener zog mit einem Fahrzeug einen Anhänger und fuhr in Richtung Emanuel-von-Ketteler-Straße. Plötzlich riss die Anhängerkupplung vom Zugfahrzeug ab. Daraufhin rollte der Anhänger weiter und beschädigte zwei geparkte Autos, ...

