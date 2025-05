Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Täuschungsversuch misslingt

Herxheim (ots)

Am 07.05.2025 wurde gegen 16 Uhr eine 29-Jährige VW-Fahrerin in Herxheim in der Bruchgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Einen Führerschein konnte die 29-Jährige nicht vorweisen. Sie legte den kontrollierenden Beamten eine E-Mail vor, wonach sie laut der Führerscheinstelle berechtigt sei, einen PKW zu führen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der E-Mail um eine Fälschung handelte und der 29-Jährigen zurückliegend die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Während der Kontrolle ergaben sich zudem Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Da die 29-Jährige in der Vergangenheit bereits einschlägig in Erscheinung trat, wurde zudem ihr PKW mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt. Außerdem wurde sie einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Sie wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

