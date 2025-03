Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fastnachtsumzüge in Wörth am Rhein und den Verbandsgemeinden Jockgrim und Hagenbach

Wörth am Rhein (ots)

Am Rosenmontag fanden die Fastnachtsumzüge in Jockgrim und Neuburg statt. Der Abschluss der Straßenfastnacht bildeten am Dienstag die Fastnachtsumzüge in Hagenbach, Rheinzabern und Schaidt. Polizeilich gesehen verliefen die Veranstaltungen überwiegend friedlich und die anwesenden Menschen feierten bei bestem Wetter in friedlich ausgelassener Stimmung. Im Nachgang an den Umzug in Jockgrim wurde am Montagabend gegen 20:00 Uhr ein alkoholisierter und im Bereich der Bahnhofstraße liegender 45 -Jähriger gemeldet. Da die Person nicht mehr wegefähig war, wurde er durch die Polizei zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen. Bei der Fesselung wurden die Einsatzkräfte durch den Mann mehrfach beleidigt und mit Anwendung von körperlicher Gewalt bedroht. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr wurde in Rheinzabern ein aggressiver alkoholisierter 21 - Jähriger durch das Sicherheitspersonal der Festhalle verwiesen. Da der Mann der Anweisung keine Folge leistete und versuchte sich erneut Zutritt zur Festhalle zu verschaffen, wurde er durch das Sicherheitspersonal daran gehindert. Im Zuge dessen wurde der 21- Jährige leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund Körperverletzung wurde eingeleitet. Dem 21 - Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, welchem er nicht nachkam. Zur Durchsetzung wurde dieser in der Folge durch die Polizei in Gewahrsam genommen. In Hagenbach kam es auf dem Festplatz am Dienstagabend gegen 18 Uhr im Rahmen einer Personenkontrolle zu einer Beleidigung und Bedrohung gegenüber den Mitarbeitern des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Hagenbach durch einen 23 - Jährigen und einen 29 - Jährigen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

