Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbrüche in der Nacht

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht (ca. 03:15 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Friseurladen auf der Germanenstraße ein. Um in den Salon zu kommen, warfen die Unbekannten die Scheibe der Eingangstür mit einem Pflasterstein ein. Ein Zeuge konnte zwei Männer beobachten. Eine Personenbeschreibung ist allerdings nicht vorhanden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar.

Auch auf der Wartburgstraße beschädigten unbekannte Täter kurze Zeit später (ca. 03:36 Uhr) ein Schaufenster eines Friseursalons. Vermutlich griffen die Unbekannten durch das entstandene Loch und entwendeten so die Kasse. Auch bei diesem Einbruch konnte ein Zeuge zwei männliche Jugendliche (schwarzer und weißer Kapuzenpullover) bei der Flucht beobachten.

Die Polizei bittet unter der Tel.: 0800/2361 111 um Hinweise zu den Vorfällen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell