PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Körperverletzung gesucht - mit Fotos

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Körperverletzung gesucht - mit Fotos
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Im Zusammenhang mit einem Straßenverkehrsdelikt kam es am 21.07.2025 zu einer Körperverletzung durch einen unbekannten Mann gegen die Insassen eines Autos. Zu der Tat kam es auf der Beckstraße. Der Tatverdächtige konnte dabei von einem Zeugen gefilmt werden.

Entsprechende Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177427

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:06

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbrüche in der Nacht

    Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht (ca. 03:15 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Friseurladen auf der Germanenstraße ein. Um in den Salon zu kommen, warfen die Unbekannten die Scheibe der Eingangstür mit einem Pflasterstein ein. Ein Zeuge konnte zwei Männer beobachten. Eine Personenbeschreibung ist allerdings nicht vorhanden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Auch auf der ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:01

    POL-RE: Haltern am See: Tödlicher Unfall auf Bossendorfer Damm - 2. Nachtragsmeldung

    Recklinghausen (ots) - Auf dem Bossendorfer Damm hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein 80-jähriger Mann aus Dorsten ums Leben kam. Eine 78-Jährige aus Dorsten wurde bei dem frontalen Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie gestern im Krankenhaus verstarb. Das Fahrzeug einer Frau aus Bochum war aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:47

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Bankkarte weg? Immer bei Polizei und Bank sperren lassen!

    Recklinghausen (ots) - Kaum jemand weiß, was sich hinter dem Begriff "KUNO-Sperrung" verbirgt - dabei ist sie beim Verlust einer Bankkarte entscheidend. KUNO steht für "Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nichtpolizeilicher Organisationsstrukturen". Das System ermöglicht es, eine Debitkarte direkt über die Polizei sperren zu lassen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren