Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Körperverletzung gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Im Zusammenhang mit einem Straßenverkehrsdelikt kam es am 21.07.2025 zu einer Körperverletzung durch einen unbekannten Mann gegen die Insassen eines Autos. Zu der Tat kam es auf der Beckstraße. Der Tatverdächtige konnte dabei von einem Zeugen gefilmt werden.

Entsprechende Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177427

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell