Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Körperverletzung gesucht - mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Im Zusammenhang mit einem Straßenverkehrsdelikt kam es am 21.07.2025 zu einer Körperverletzung durch einen unbekannten Mann gegen die Insassen eines Autos. Zu der Tat kam es auf der Beckstraße. Der Tatverdächtige konnte dabei von einem Zeugen gefilmt werden.
Entsprechende Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/177427
Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell