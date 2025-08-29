Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vor Kontrolle geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 19 Uhr war der 16-Jährige einer Streife im Stadtpark aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Beim Erblicken der Beamten ergriff er jedoch die Flucht und rannte über die Bleichstraße in Richtung Karcherstraße. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Jugendlichen schließlich in einem Hinterhof stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in seiner Umhängetasche Cannabis, das sichergestellt wurde. Auf den Jugendlichen kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Er wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben. |elz

