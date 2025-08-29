PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Kaiserslautern (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend auf der Brandenburger Straße bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der 17-Jährige war mit seiner KTM in Richtung Pariser Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den jungen Mann vor Ort und brachte ihn dann zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:48

    POL-PDKL: Vor Kontrolle geflüchtet

    Kaiserslautern (ots) - Ein Jugendlicher ist am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 19 Uhr war der 16-Jährige einer Streife im Stadtpark aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Beim Erblicken der Beamten ergriff er jedoch die Flucht und rannte über die Bleichstraße in Richtung Karcherstraße. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Jugendlichen schließlich in einem ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:14

    POL-PDKL: Unfall löst Kettenreaktion aus

    Kaiserslautern (ots) - Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kam es am frühen Mittwochnachmittag in der Buchenlochstraße. Der Vorfall ereignete sich, als ein 52-Jähriger mit seinem BMW in der Balbierstraße in Richtung Trippstadter Straße unterwegs war. An der Kreuzung zur Buchenlochstraße missachtete der Mann ein Stoppschild, was dazu führte, dass er gegen eine vorfahrtsberechtigte C-Klasse stieß, die gerade ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:12

    POL-PDKL: Geldbeutel aus Auto gestohlen - Kreditkarten benutzt

    Kaiserslautern (ots) - Wegen des Diebstahls ihrer Handtasche meldete sich am Mittwochmorgen eine Frau bei der Polizei. Wie sie bei den Beamten zu Protokoll gab, stand ihr Wagen zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 8 Uhr am Straßenrand der Rudolf-Breitscheid-Straße. Unbekannte Täter hatten sich in diesem Zeitraum Zugang zu dem Innenraum des Pkw verschafft und ihre Tasche samt Portemonnaie entwendet. In dem Geldbeutel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren