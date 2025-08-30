Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Otterbach zu einem Verkehrsunfall mit einem erheblich alkoholisierten Radfahrer. Ein 68-jähriger Mann befuhr gegen 14:18 Uhr den Radweg in Fahrtrichtung Otterbach. An der Einmündung zur Straße Am Woogdamm verlor er in einer Linkskurve bei Gefälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und deutlicher Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Radfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und prallte anschließend gegen die rechte Seite eines geparkten Pkw. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen das Fahrzeug und zog sich leichte Verletzungen zu, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten starken Atemalkoholgeruch, eine verwaschene Aussprache und einen unsicheren Gang fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Pkw entstand Sachschaden. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell