Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Firmentransporter beschädigt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es im Bereich der Bännjerstraße zur Beschädigung von zwei Fahrzeugen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die abgestellten Fahrzeuge. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Lack zerkratzt und die Karosserie zerbeult. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die Tathandlung erheblichen Lärm verursacht und durch Anwohner bemerkt wurde. Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0631-36914250.|pvd

