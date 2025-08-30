Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Freitagabend kontrollierten Polizeikräfte in der Forellenstraße eine 39-jährige E-Scooter-Fahrerin im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Nach erfolgter Belehrung gab die Fahrerin den Konsum von Cannabis zu. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Substanzgruppe THC. Die Frau wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen die 39-Jährige wird nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell