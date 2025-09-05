Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stehlen Ausrüstung aus Garage

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte das Tor einer Garage in der Salinenstraße in Erfurt auf. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Schlauchboot, diverses Werkzeug sowie Campingausrüstung im Gesamtwert von rund 2.600 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Besitzer stellte den Einbruch am Donnerstagabend fest und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell