Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekanntes Flugobjekt im Tarnmantel

Erfurt (ots)

Eine Begegnung der dritten Art hatten Beamte der Erfurter Polizei am Freitagnachmittag. In einem Erfurter Ortsteil wurde ein sehr helles, sehr hoch fliegendes unbekanntes Flugobjekt gemeldet, welches sich langsam um das Haus der Anruferin bewegte. Nach intensiver Prüfung durch die Beamten, stellte sich heraus, dass es sich um ein nur allzu alltägliches stellares Phänomen handelte: Die Sonne. (TH)

  • 06.09.2025 – 11:45

    LPI-EF: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

    Erfurt (ots) - Am Freitag, den 05.09.2025 gegen 13:00 Uhr kam es in der Kranichfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26jähriger E-Scooterfahrer befuhr dort verbotswidrig den Gehweg stadteinwärts. Ein 8jähriger Fußgänger, aus dem Muldenweg kommend, kollidierte mit dem Elektrokleinstfahrzeug und zog sich hierbei mehrere Gesichtsverletzungen zu. Auch der Elektrorollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:37

    LPI-EF: Lkw fährt gegen Supermarktgebäude

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es in Gebesee im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Gebäude eines Supermarkts. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Betrieb konnte dennoch normal weiterlaufen. Am Lkw wurden die Ladetüren beschädigt, diese mussten gesichert werden, bevor der Fahrer seine ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:35

    LPI-EF: Scheibe von Auto eingeworfen

    Sömmerda (ots) - In Sömmerda beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag ein geparktes Auto. In der Freiligrathstraße warf der Täter mit einem Stein die Scheibe der Fahrertür eines Renault ein und verursachte dadurch einen Schaden von rund 400 Euro. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. Der Tatverdächtige konnte noch vor Eintreffen der ...

    mehr
