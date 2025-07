Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradcheck und Fahrradregistrierungsaktion

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Am Montag, 07.07.2025, ermöglichen Polizisten der Verkehrsunfallprävention sowie Beamte der Kriminalprävention Fahrradfahrern aus Bielefeld einen Fahrradcheck sowie eine Registrierung ihrer Räder.

Voraussichtlich die letzte große Registrierungsaktion in diesem Jahr wird an der Lerchenstraße 2 erfolgen.

Wohnen Sie in Bielefeld und möchten Sie Ihr Rad registrieren lassen? Dann bringen Sie zu der Registrierung in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr neben Ihrem Fahrrad und, wenn möglich, dem dazugehörigen Eigentumsnachweis auch ihren Personalausweis mit.

Drucken Sie sich die Anlage: https://polizei.nrw/sites/default/files/2023-04/formular_fahrradregistrierung_polizei_bielefeld.pdf aus und bringen Sie diese ausgefüllt mit. Auch vor Ort können Sie das Formular erhalten und noch ausfüllen.

Zum Start erfolgt ein Check Ihres Fahrrades durch Polizisten der Verkehrsunfallprävention und Opferschutz. Im Anschluss an die erfolgreiche Überprüfung und Registrierung Ihrer Daten erhalten Sie einen individuellen Aufkleber in Form eines kleinen Nummernschildes, dessen Design optisch an die EU KFZ-Kennzeichennorm angelehnt ist. Dieser Aufkleber erleichtert es zukünftig der Polizei und auch dem Ordnungsamt Bielefeld, bei Auffindung von registrierten Fahrrädern, die Eigentümer festzustellen.

Unabhängig vom Fahrradcheck und der Fahrradregistrierung stehen die Polizeibeamten und -beamtinnen auch für alle weiteren Fragen zu den Themen Verkehrssicherheit, Ferienreiseverkehr und Einbruchschutz Rede und Antwort.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell