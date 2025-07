POL-BI: POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A2

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Steinhagen / A33 - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 01.07.2025, wurde der Polizei ein falsch fahrendes Auto auf der A33 gemeldet. Gegen 04:40 Uhr meldeten ein Busfahrer und eine Autofahrerin, die auf der A33 in Richtung Brilon fuhren, einen Falschfahrer. Im Bereich zwischen Steinhagen und Bielefeld Zentrum kam ihnen das Fahrzeug entgegen und fuhr in Richtung Osnabrück. Der ...

