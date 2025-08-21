PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen-Gemen - Einbruch in Werkstatt

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen-Gemen, Gemen; Tatzeit: zwischen 20.08.2025, 20.00 Uhr und 21.08.2025, 07.30 Uhr, In eine Werkstatt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Schöppingen in der Bauerschaft Gemen. Die Einbrecher öffneten in der Donnerstagnacht gewaltsam ein Schloss des Eingangstores und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Die Unbekannten entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561)9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

