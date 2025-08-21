POL-BOR: Schöppingen-Gemen - Einbruch in Werkstatt

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Burgstraße; Tatzeit: zwischen 15.08.2025 und 18.08.2025; In die Räumlichkeiten einer Sporthalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Burgstraße. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, wie die Einbrecher in die Turnhalle gelangten. Im Inneren durchwühlten sie zwei Schränke, entwendeten ...

