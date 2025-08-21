PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer nach Unfall verstorben

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße; Unfallzeit: 20.08.2025, 20.18 Uhr; Seinen Verletzungen erlegen ist ein Pedelecfahrer am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall in Gronau. Der 75-jährige Mann aus den Niederlanden befuhr gegen 20.15 Uhr die Enscheder Straße in Richtung Gronau. Er beabsichtigte nach links auf ein Grundstück einzubiegen und musste verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Gronau, der in gleicher Richtung unterwegs war, übersah den haltenden Pedelecfahrer und kollidierte mit ihm. Der Niederländer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in den Niederlanden gebracht, wo er in der Nacht verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

