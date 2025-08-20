PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Preinhok/Heltweg

Reken (ots)

Tödliche Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Reken. Der 37-Jährige aus Gelsenkirchen war auf der Landstraße 600 in Fahrtrichtung Gescher unterwegs. Ein 62-Jähriger aus Reken befuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Münster kommend die Abfahrt der B67 und beabsichtigte nach links in Richtung Reken abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser erlag trotz Reanimation noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Rettungskräfte brachten ihn schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme ab. (ms)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861 900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 14:53

    POL-BOR: Heek-Ahle - Einbruch und versuchter Einbruch in Werkstätten

    Heek (ots) - Tatort: Heek-Ahle, Ahle; Tatzeit: 20.08.2025, zwischen 00.30 Uhr und 08.30 Uhr; In eine Werkstatt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in der Bauerschaft Heek-Ahle. Die Einbrecher öffneten in der Nacht zu Mittwoch zwischen 00.30 Uhr und 08.30 Uhr gewaltsam ein Schloss des Eingangstores und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Die Unbekannten ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:03

    POL-BOR: Erstmeldung: Reken - Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Preinhok/Heltweg

    Reken (ots) - In Reken ist es auf der Kreuzung Preinhok/Heltweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die L608 ist in Höhe Dohlenkotten gesperrt. Die Abfahrt Reken ist auf der B67 in Fahrtrichtung Bocholt komplett gesperrt. Die Abfahrt in Fahrtrichtung Münster ist nur in Richtung der Unfallstelle gesperrt. Polizei und Rettungsdienste sind derzeit im Einsatz, es ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:27

    POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring / Ebertstraße; Unfallzeit: 19.08.2025, 16.35 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist eine Radfahrerin in Bocholt. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 86-jähriger Pedelecfahrer aus Bocholt gegen 16.35 Uhr die Ebertstraße in Richtung Theodor-Heuss-Ring auf dem Fahrradschutzstreifen. Beim Auffahren von der Fahrbahn auf den Radweg der Industriestraße überholte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren