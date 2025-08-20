Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Preinhok/Heltweg

Reken (ots)

Tödliche Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Reken. Der 37-Jährige aus Gelsenkirchen war auf der Landstraße 600 in Fahrtrichtung Gescher unterwegs. Ein 62-Jähriger aus Reken befuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Münster kommend die Abfahrt der B67 und beabsichtigte nach links in Richtung Reken abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser erlag trotz Reanimation noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Rettungskräfte brachten ihn schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme ab. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell