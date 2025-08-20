Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Reken - Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Preinhok/Heltweg

Reken (ots)

In Reken ist es auf der Kreuzung Preinhok/Heltweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die L608 ist in Höhe Dohlenkotten gesperrt. Die Abfahrt Reken ist auf der B67 in Fahrtrichtung Bocholt komplett gesperrt. Die Abfahrt in Fahrtrichtung Münster ist nur in Richtung der Unfallstelle gesperrt. Polizei und Rettungsdienste sind derzeit im Einsatz, es wird nachberichtet. (ms)

