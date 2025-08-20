PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Reken - Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Preinhok/Heltweg

Reken (ots)

In Reken ist es auf der Kreuzung Preinhok/Heltweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die L608 ist in Höhe Dohlenkotten gesperrt. Die Abfahrt Reken ist auf der B67 in Fahrtrichtung Bocholt komplett gesperrt. Die Abfahrt in Fahrtrichtung Münster ist nur in Richtung der Unfallstelle gesperrt. Polizei und Rettungsdienste sind derzeit im Einsatz, es wird nachberichtet. (ms)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:28

    POL-BOR: Heek-Nienborg - Verletzter Radfahrer gesucht

    Heek (ots) - Unfallort: Heek-Nienborg, Wichum; Unfallzeit: 17.08.2025, 04.20 Uhr; Sonntagmorgen um 04.20 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei auffällige Spuren auf einem Wirtschaftsweg an der Straße Wichum in Heek-Nienborg. Vor Ort stellten die Beamten augenscheinlich Blutanhaftungen auf dem Asphalt sowie eine zerstörte Brille fest. Zudem fanden sie ein Fahrradtacho der Marke Bosch. Nach derzeitigem Stand ist ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:27

    POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring / Ebertstraße; Unfallzeit: 19.08.2025, 16.35 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist eine Radfahrerin in Bocholt. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 86-jähriger Pedelecfahrer aus Bocholt gegen 16.35 Uhr die Ebertstraße in Richtung Theodor-Heuss-Ring auf dem Fahrradschutzstreifen. Beim Auffahren von der Fahrbahn auf den Radweg der Industriestraße überholte er ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:25

    POL-BOR: Ahaus - Unfallbeteiligte gesucht

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Kreisverkehr Wessumer Straße / Königstraße; Unfallzeit: 15.08.2025, 04.50 Uhr; Leichte Verletzungen erlitten hat ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Am vergangenen Freitag (15.08.2025) befuhr er mit seinem Pedelec gegen 04.50 Uhr den Kreisverkehr Wessumer Straße / Königstraße. Während er sich noch in dem Kreisel befand fuhr eine Autofahrerin von der Wallstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren