Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - In Spielhalle eingebrochen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Twicklerstraße; Tatzeit: 20.08.2025, 03.20 Uhr;

In eine Spielhalle eingedrungen ist ein bislang Unbekannter in der Nacht zu Mittwoch in Vreden. Der Täter öffnete die Haupteingangstür des Gebäudes an der Twicklerstraße gewaltsam und gelangte so in das Innere, wo er mit Hilfe von Gewalt Geldfächer von mehreren Automaten aufbrach. Der vermutlich männliche Täter war mit einem Kapuzenpulli oder einer Jacke mit Reißverschluss bekleidet und trug Handschuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

