Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Handtaschenräuber schlägt erneut zu - Festnahme

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Markt;

Tatzeit: 19.08.2025, 14.00 Uhr;

Einer Frau ihre Handtasche gewaltsam entrissen hat am Dienstag ein Mann in Stadtlohn. Gegen 14.00 Uhr näherte er sich an der Straße Markt mit seinem Fahrrad. Die Geschädigte versuchte sich zu wehren, woraufhin der Täter so stark an der Tasche riss, dass die Frau stürzte und sich dabei leicht verletzte. Zwei aufmerksame Zeugen folgten jeweils mit einem Kleinkraftrad und einem Fahrrad dem Taschenräuber, der auf seinem Rad Richtung Weststraße flüchtete. Sie holten den Mann ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen ihn dank des couragierten Einschreitens der beiden Zeugen vorläufig fest. Im Rahmen der ersten Befragungen räumte der 48-jährige Vredener ein, den Raub am gestrigen Tag zum Nachteil einer Seniorin in Vreden begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an. (ms)

Hier der Link zur Pressemeldung zum Raub in Vreden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6099831

