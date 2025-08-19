PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Firma

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Franzstraße; Tatzeit: zwischen 18.08.2025, 23.30 Uhr und 19.08.2025, 06.20 Uhr; In die Räumlichkeiten einer Firma eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt an der Franzstraße. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag, als die Einbrecher über eine möglich unverschlossene Schiebetür in das Gebäude gelangten. Im Eingangsbereich öffneten sie gewaltsam zwei Rollcontainer und durchwühlten Schränke. Die Unbekannten machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

