Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Firma

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Franzstraße; Tatzeit: zwischen 18.08.2025, 23.30 Uhr und 19.08.2025, 06.20 Uhr; In die Räumlichkeiten einer Firma eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt an der Franzstraße. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag, als die Einbrecher über eine möglich unverschlossene Schiebetür in das Gebäude gelangten. Im Eingangsbereich öffneten sie gewaltsam zwei Rollcontainer und durchwühlten Schränke. Die Unbekannten machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

